Penn Badgley: 7 curiosità sull’attore di “Gossip Girl” e “You”

Dalla carriera alla vita personale

Lo abbiamo amato in Gossip Girl e ora è tornato con la stagione 4 di You che lo vede protagonista: stiamo parlando di Penn Badgley!

Se vuoi saperne di più sull'attore, sei nel posto giusto: ti raccontiamo tutto su di lui in 7 curiosità, dalla carriera alla vita personale.

Penn Badgley ha 36 anni ed è diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Dan Humphrey di Gossip Girl, ma in realtà ha iniziato a recitare molto prima, già da bambino. Ora interpreta Joe Goldberg di You e ha spiegato che rivede qualcosa di Dan in questo personaggio.

Lontano dai riflettori, è un marito e un papà: è sposato con la cantante Domino Kirke e hanno due figli.

Approfondiamo tutte queste curiosità nel video... schiaccia play!

ph: getty images