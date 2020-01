Paris Hilton avrebbe un nuovo fidanzato, amico di Gwyneth Paltrow

Lui è Carter Reum, imprenditore tecnologico

C'è un new couple alert che riguarda Paris Hilton!

L'ereditiera starebbe frequentando l'imprenditore Carter Reum, secondo chi li ha visti in teneri atteggiamenti a un after party dei Golden Globes 2020.

Una fonte di E! News ha raccontato che si tenevano per mano entrando nella sala della festa, poi ha parlato di sguardi d'intesa e di carezze scambiate durante la serata.

Carter Reum ha la stessa età di Paris, 38 anni, ed è un imprenditore tecnologico, investitore e autore del libro di consigli per lanciare il proprio business "Shortcut Your Startup". È già noto a Hollywood e dintorni per essere amico di Gwyneth Paltrow e per frequentare la sua cerchia.

"Si sono conosciuti grazie a delle conoscenze in comune e sono molto felici insieme. Si stanno vedendo da poco più di un mese. Tutti dicono che formano una fantastica coppia" ha aggiunto un insider del magazine.

Paris Hilton era single dalla fine del 2018, dopo il chiacchierato annullamento del fidanzamento ufficiale con l'attore Chris Zylka. Il breakup si era portato dietro qualche dramma, come il fatto che lui avrebbe voluto farsi restituire l'anello da due milioni di dollari con cui le aveva chiesto la mano.

