Orlando Bloom si è astenuto dal sesso per sei mesi, prima di innamorarsi di Katy Perry

La ricetta di Orlando Bloom per trovare l'amore è... la castità!

Lo ha rivelato lo stesso attore, raccontando al Sunday Times di aver rinunciato al sesso per ben sei mesi, prima di innamorarsi di Katy Perry, con la quale ora sta aspettando un figlio.

Tutto è iniziato quando ha confessato a un amico, il surfer Laird Hamilton, di sentirsi infelice nella sua vita sentimentale e questi gli ha consigliato l'astensione: "Mi ha detto: 'Se vuoi prendere seriamente una relazione, prova la castità per qualche mese' - ha spiegato il 43enne - Ti porta via quell'idea di andare a una festa e chiederti: 'Chi incontrerò?'. All'improvviso ho capito che potevo avere una relazione con una donna che fosse solo amicizia".

Su sua stessa ammissione, in passato aveva giocato spesso a fare il playboy perché è sempre stato un "ragazzo carino": "Ovunque andassi, c'era un certo fremito. E io amavo le donne".

Quindi, ha continuato, non era mai stato amico di una donna perché il sesso si metteva sempre di mezzo. Ma la castità è stata illuminante: "Volevo astenermi per tre mesi, ma mi piaceva così tanto il modo in cui avevo iniziato a relazionarmi alle donne e al lato femminile di me stesso" ha spiegato, raccontando di aver quindi aggiunto altre tre mesi.

Ed è stata un'astensione totale, autoerotismo compreso: "È stato pazzesco. Ma non penso che sia salutare e consigliabile. Devi continuare a muovere le cose, lì sotto" ha scherzato.

I primi gossip sul fatto che Orlando Bloom stesse frequentando Katy Perry erano arrivati a gennaio 2016. Dopo il primo tentativo naufragato nel 2017, erano tornati insieme a inizio 2018 e lui le aveva fatto la proposta di matrimonio a San Valentino 2019.



Ovviamente a un certo punto l'attore ha rotto il voto di castità, visto che la cantante è in dolce attesa.

Nell'intervista, ha parlato anche della lieta notizia: "È un tipo di gioia che non puoi spiegare a parole. Ovviamente lo sapevamo da un po' prima di dirlo pubblicamente. Ma è un momento incredibilmente prezioso, privato eppure così comune da essere condiviso con il mondo. Tutti siamo al settimo cielo".

