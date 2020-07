Orlando Bloom ha “il cuore spezzato” annunciando che il suo cagnolino si è perso

Ha offerto una ricompensa per chi lo ritroverà

Orlando Bloom ha chiesto aiuto ai suoi 4,1 milioni di fan su Instagram per trovare il suo cagnolino che purtroppo si è perso.

Ha postato diverse foto del cucciolo chiamato Mighty spiegando che si è smarrito a Montecito, in California, dove l'attore abita con la fidanzata Katy Perry. Ha aggiunto come poterlo avvertire in caso venga ritrovato e ha promesso una ricompensa.

"Mighty si è perso a Montecito, California - ha scritto nella didascalia - Ha il chip e sul collare c'è un numero da chiamare. Se lo portate dal vostro veterinario locale o rifugio o stazione di polizia può essere riportato da me per una ricompensa".

Ha quindi chiesto di non fargli scherzi ma di mandare solo informazioni reali perché: "Il mio cuore è già spezzato quindi non aggiungete degli insulti a una ferita".

Se segui Orlando Bloom su Instagram, sai quanto sia affezionato a Mighty che compare spessissimo nel suo feed.

Lo scorso settembre, lo aveva portato con sé in Italia e il cucciolo aveva seguito con lui dalla prima fila la sfilata di Hugo Boss che si era tenuta a Milano.

È anche un simbolo dell'amore con Katy Perry perché la cantante ha un cucciolo identico chiamato Nugget. Ti ricordiamo che la coppia sta aspettando una bambina che dovrebbe nascere questa estate.

Visualizza questo post su Instagram motley crew 2020 Un post condiviso da Orlando Bloom (@orlandobloom) in data: 4 Gen 2020 alle ore 11:17 PST

Speriamo che Mighty possa trovare presto la via di casa!

ph: getty images