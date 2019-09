Orlando Bloom è cascato in pieno in uno scherzo LOL che gli ha tirato Katy Perry

"Pensavo che mi conoscessi meglio"

Da quando si sono ufficialmente fidanzati lo scorso San Valentino, Katy Perry e Orlando Bloom stanno vivendo la loro relazione molto più in pubblico rispetto al passato.

Oltre a farsi finalmente vedere insieme sui red carpet, la cantante si è prestata per un divertente scherzo ai danni dell'attore e lui ci è cascato in pieno!

Il 42enne era ospite della radio della BBC per presentare la serie "Carnival Row" in cui recita al fianco di Cara Delevingne. A un certo punto, gli hanno chiesto di giudicare le performance di alcuni ascoltatori che sostenevano di essere capaci di imitare dei personaggi famosi.

C'è stato un tale Scott che telefonato alla radio interpretando Tom Hardy in "The Dark Knight", poi un tale James nei panni dell'esperto scientifico inglese David Attenborough e infine una tale Gemma che, come ha spiegato il conduttore, sapeva fare "un'imitazione cattiva di Katy Perry".

Quando Gemma ha iniziato a cantare "I Kissed A Girl", Orlando Bloom non è rimasto molto impressionato: "Non mi hai convinto, ma è difficile per te perché io convivo con quella voce".

Peccato che quella voce fosse proprio di Katy Perry, che per fargli uno scherzo ha finto di chiamarsi Gemma!

"Ciao baby - ha detto la cantante, rivelando di essere lei - Amore, pensavo mi conoscessi meglio!".

E poi ha ironizzato sul loro prossimo matrimonio: "Pensi che davvero dovremmo iniziare questa lunga strada insieme se tu non riesci neanche a riconoscere la mia voce?".

LOL!

La cosa si è fatta ancora più divertente quando Orlando Bloom ha tentato di deviare l'attenzione dal non aver capito che si trattasse della fidanzata: "No è che hai fatto l'accento inglese, è stato molto intelligente. Ma sei sveglia? Pensavo stessi dormendo. È molto tardi" ha detto, riferendosi al fatto che lui si trovava in Inghilterra e lei negli Stati Uniti.

Guarda tu stesso come è andata:

Stando agli ultimi report, Katy Perry e Orlando Bloom andranno all'altare alla fine del 2019.

E ci sarebbe già un nome famosissimo tra gli invitati: Taylor Swift! Dopo la fine della faida tra loro, la cantante di "Small Talk" avrebbe deciso di mandare una partecipazione alla collega e nuova amica.

ph: getty images