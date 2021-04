Olivia Rodrigo ha spiegato perché ama Cardi B e la rapper ha risposto ai complimenti

La cosa che apprezza di più è l'onestà con cui scrive le sue canzoni

Se segui Olivia Rodrigo sai sicuramente che è una super fan di Taylor Swift perché lo ha ripetuto spesso sui social o nelle interviste, ma è anche una grande ammiratrice di Cardi B!

La cantante 18enne ha rivelato ad Apple Music di avere una vera e propria passione per la rapper: "Sono così innamorata di lei, la voglio sposare" ha iniziato.

Ha raccontato di adorare in particolare il brano "Get Up 10": "Quella è energia. Sono ossessionata da lei e amo Invasion of Privacy", ovvero il primo album della collega 28enne.

Cardi B - getty images

Olivia Rodrigo ha quindi spiegato che la cosa che apprezza di più è l'onestà con cui Cardi B scrive le sue canzoni: "Quando le ascolto, mi dico: 'Oh wow, ha davvero detto quello in un album'. I miei artisti preferiti sono coloro che dicono cose che le altre persone hanno paura di dire. Lei fa questo così bene".

Così la rapper è anche un'ispirazione per la sua musica: "È sicuramente qualcosa con cui mi sono confrontata anche io scrivendo canzoni. Lei mi dà il coraggio di dire qualsiasi cosa voglia dire e di essere onesta mentre racconto la mia storia" ha aggiunto.

Cardi B ha sentito l'intervista e ha risposto ai complimenti in un tweet: "Questo è così dolce. Stai andando così bene per la tua età - ha scritto - Non lasciare che le cose tossiche arrivino a te e non lasciare che nessuno limiti la tua voce".