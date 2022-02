Olivia Rodrigo è la Donna dell’Anno 2022 secondo Billboard

Riceverà il premio il prossimo 2 marzo

Olivia Rodrigo sta per aggiungere un nuovo premio sulla mensola: il Woman of the Year Award!

Billboard Usa ha infatti rivelato di aver scelto la cantante e attrice come Donna dell'Anno 2022.

Il riconoscimento sarà consegnato durante i Billboard Women in Music Awards che si terrano il 2 marzo allo YouTube Theater di Hollywood, Los Angeles, condotti da Ciara, che era stata premiata come Woman of the Year nel 2008.

Olivia Rodrigo agli MTV VMA 2021 - getty images

"La traiettoria di Olivia verso l'olimpo delle star è cosa da leggenda della musica pop - hanno fatto sapere da Billboard - Il suo talento come storyteller e come cantautrice ha reso Olivia una delle nuove artiste più autentiche ed entusiasmanti da anni".

"Connettendosi con il pubblico di diverse generazioni attraverso canzoni cariche di emotività sui cuori spezzati, sulla gelosia e sul crescere, ha raggiunto un incredibile successo nelle classifiche per un'artista al debutto. Siamo entusiasti di onorare la sua voce unica e l'enorme impatto che ha avuto sui fan di tutto il mondo in così poco tempo".

Tra gli ultimi premi vinti da Olivia Rodrigo, ci sono il Best Push degli MTV EMA e l'International Song of the Year ai Brit Awards con "Good 4 U".

ph: getty images