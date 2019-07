Il nome completo di Billie Eilish è la cosa più cool che leggerai oggi

Wow

Chissà se, come è capitato a tanti altri, quando hai sentito parlare per la prima volta di Billie Eilish hai pensato che si chiamasse solo così: Billie di nome e Eilish di cognome.

In realtà Eilish non è il cognome e, se conosci un po' la storia della cantante, lo puoi dedurre dal fatto che il fratello e co-autore delle sue canzoni si chiama Finneas O'Connell.

O'Connell è quindi appunto il cognome della 17enne. Ma preparati a conoscere il suo nome completo all'anagrafe: Billie Eilish Pirate Baird O'Connell.

L'artista ha scelto come nome d'arte il suo primo nome e il suo secondo nome. Ma hai letto bene l'altro secondo nome?

Sì, è proprio Pirate, ovvero pirata. Non poteva esserci secondo nome migliore per una "bad guy" come Billie!

La star ne aveva parlato con la BBC: "Eilish è il mio secondo nome. Sono Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Abbastanza strano, vero? Pirate doveva essere il mio primo secondo nome ma a mio zio non piaceva perché i pirati sono considerati cattivi. E Baird è il cognome di mia madre".

