Noah Cyrus e Machine Gun Kelly avvistati particolarmente vicini a un after party dei Grammy 2020

Sono partiti i rumors sul fatto che possano essere una coppia

Noah Cyrus e Machine Gun Kelly hanno fatto scattare un new couple alert!

I rumors sono iniziati quando la 20enne e il 29enne sono stati visti all'after party dei Grammy Awards 2020 organizzato dalla Republic Records e sarebbero apparsi molto affiatati.

"Si tenevano per mano e posavano insieme nelle foto - ha detto una fonte presente alla festa a E! News - Camminavano in giro per il party mano nella mano". In effetti ci sono delle immagini dalla serata in cui appaiono insieme:

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

"Quando sono arrivati già si tenevano per mano e hanno continuato a star vicini per tutto il tempo. Sembrava proprio che si stiano frequentando" ha concluso l'insider.

Noah Cyrus e Machine Gun Kelly sarebbero stati visti insieme anche ad altre feste post Grammy Awards 2020, come a quella della Sony.

In realtà non è la prima volta che arrivano gossip sul fatto che la cantante e il rapper possano essere una coppia: anche agli scorsi Golden Globes erano stati visti insieme a diversi after party. Lui però aveva smentito una relazione, twittando: "Non avrei dovuto uscire ieri notte, mi sono svegliato leggendo titoli falsi", mentre il portavoce di lei aveva dichiarato che sono solo amici.

Poco dopo i Golden Globes, Noah aveva compiuto 20 anni e Colson Baker (questo è il vero nome di Machine Gun Kelly) era tra gli invitati della festa, a cui avevano partecipato anche Bella Thorne e Benjamin Mascolo.

ph: getty images