Noah Cyrus e Lil Xan potrebbero essere tornati insieme

Un avvistamento ha fatto partire i rumors sul ritorno di fiamma

Sembra che Noah Cyrus e Lil Xan si stiano dando un'altra possibilità.

I rumors sul possibile ritorno di fiamma sono scattati quando la cantante e il rapper sono stati visti a bordo della stessa auto a Los Angeles: lui alla guida e lei sul sedile passeggero.

Come tanti Paesi nel mondo, anche lo stato della California in questo momento sta seguendo #IoRestoACasa e, dopo questo avvistamento, i fan hanno dedotto che stiano passando la quarantena insieme e che probabilmente siano usciti per fare scorte.

Noah Cyrus e Nicholas Diego Leanos (è questo il vero nome di Lil Xan) si erano già frequentati nel 2018 e a settembre di quell'anno ci avevano fatto vivere in diretta social il breakup, con un dramma che si era trascinato per settimane, in cui lui l'aveva prima accusata di tradimento e poi di volersi fare solo pubblicità.

ph: getty images