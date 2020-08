Noah Centineo ha messo su una montagna di muscoli per il suo prossimo ruolo

C'è la dimostrazione fotografica su Instagram

Noah Centineo ci sta dando dentro in palestra e ha condiviso con i fan il risultato dei suoi sforzi.

Il 24enne si sta allenando per il ruolo di He-Man, eroe fantasy caratterizzato dall'incredibile forza. E allora ci vogliono dei muscoli incredibili, proprio come quelli che ha messo su a forza di esercizi.

Visualizza questo post su Instagram The question is.. should I start training again? Un post condiviso da Noah (@ncentineo) in data: 8 Ago 2020 alle ore 8:17 PDT

Noah Centineo con dei bicipiti e degli addominali così, ancora non lo avevi visto!

Una volta conquistato il ruolo, l'attore aveva raccontato agli amici di MTV Usa come interpretare He-Man sia per lui "una grande responsabilità": "È un nuovo universo. I fratelli Nee, Adam e Aaron Nee, che lo dirigono stanno lavorando duro per sviluppare la storia e il mondo intorno. Non vi posso dire cosa esattamente, ma sono dei geni".

He-Man era stato creato nel 1981 dalla Mattel, per la linea di giochi chiamata I Dominatori dell'Universo (Masters of the Universe), poi era stato trasformato in un cartone animato che aveva riscosso grandissimo successo.

ph: getty images