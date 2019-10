Noah Centineo e la fidanzata Alexis Ren hanno calcato il loro primo red carpet come coppia

Ora la relazione è ufficiale

Un mese dopo i primi rumors sul fatto che Noah Centineo non sarebbe più single, l'attore ha confermato che è proprio così, portando la fidanzata all'ultimo evento pubblico a cui ha partecipato.

Lei è Alexis Ren, 22enne influencer e modella nota negli Stati Uniti per aver partecipato a "Dancing With the Stars", e con il 25enne hanno calcato per la prima volta insieme il red carpet dell'UNICEF Masquerade Ball a Los Angeles.

Visto che siamo vicini a Halloween e che si trattava di una festa in costume, Noah Centineo aveva una maschera color argento appoggiata sulla testa appena rasata (sì, da poco ha tagliato i suoi riccioli!) in pendant con il vestito argento di Alexis Ren.

Una decina di giorni fa, lei si era vista per la prima volta sull'account Instagram dell'attore, quando lui aveva caricato una Story in cui la spaventava mentre entrambi si stavano rilassando sul divano.

I primi gossip sulla relazione erano arrivati a fine settembre, quando Noah Centineo e Alexis Ren erano stati visti insieme in diverse occasioni.

