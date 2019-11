Nina Dobrev ricoverata d’emergenza per una grave reazione allergica

La star ha rassicurato di stare già meglio

Ti rassicuriamo subito: Nina Dobrev sta meglio e ha già lasciato l'ospedale, ma nella notte tra domenica e lunedì ha passato un brutto momento.

L'attrice è stata ricoverata d'urgenza a Los Angeles a causa di una grave reazione allergica. A dare la notizia per prima è stata Julianne Hough, che ha accompagnato l'amica al pronto soccorso e ha poi postato alcune Stories rivelando che si trovavano in ospedale.

Julianne non aveva però spiegato perché la 30enne era stata ricoverata, ma qualche ora dopo è stata la stessa Nina Dobrev a mandare un messaggio ai fan, tranquillizzandoli sulle sue condizioni: "È abbastanza una routine, mi è successo già altre volte perché ho molte allergie" ha fatto sapere nelle Stories, pubblicando alcune immagini dal letto d'ospedale.

"Dipende dalla gravità, ma a volte vado in shock anafilattico. Ma Jules era con me e i dottori sono stati fantastici, adesso torno a casa e sono ok".

Nina Dobrev e Julianne Hough sono BFF da diversi anni: "È una vera amica, la migliore" aveva detto recentemente l'attrice parlando del loro rapporto.

