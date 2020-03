Nina Dobrev ha rivelato che Taylor Swift era vicinissima a recitare in “The Vampire Diaries”

C'era un ruolo pronto per lei

Sono passati tre anni da quando è andata in onda l'ultima puntata di "The Vampire Diaries" eppure la serie sa come sorprenderci ancora.

Nina Dobrev, che ha interpretato la protagonista Elena Gilbert, ha appena rivelato un segreto che riguarda lo show e... Taylor Swift!

Ma cosa c'entra "The Vampire Diaries" con la cantante? Secondo quanto raccontato dall'attrice, è andata vicinissima a recitare in un cameo.

"Mi ricordo che agli inizi, abbiamo sentito che Taylor Swift era una fan dello show - ha detto Nina Dobrev a E! News - E quindi i produttori hanno provato a far scrivere un ruolo per lei".

Sfortunatamente, i tanti impegni dell'artista non si incastravano con quelli del set: "Non ha funzionato, in termini di agende. Alla fine non ha partecipato allo show".

Anche se non ha potuto recitare con Tay Tay, Nina Dobrev era onorata di sapere che fosse una grande fan della serie: "È stata una sorpresa" ha detto. E se gli impegni le avessero permesso di fare la guest star: "Sarebbe stata fantastica".

Taylor Swift non ce l'ha fatta a comparire in "The Vampire Diaries" ma ha già esordito come attrice: la sua primissima apparizione in una serie era stata in "CSI", poi nella serie "New Girl". Al cinema, l'hai vista nei film "The Giver", "Appuntamento con l'amore" e nel più recente "Cats".

ph: getty images