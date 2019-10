Nicki Minaj starebbe organizzando un secondo matrimonio in grande, dopo aver sposato Kenneth Petty

Come hanno fatto Justin e Hailey Bieber

A inizio settimana, Nicki Minaj ha confermato di aver sposato Kenneth Petty e adesso starebbe pensando di tenere un'altra cerimonia, più in grande.

La rapper e il neo marito si sono sposati davanti a pochi famigliari a Los Angeles, come riporta TMZ.

View this post on Instagram My nigga home now he da Clyde to my Bonnie 🤞🏽 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Oct 17, 2019 at 10:10am PDT

La licenza di matrimonio che avevano chiesto questa estate scade alla fine di ottobre e per questo i due si sarebbero affrettati ad andare all'altare, complice anche il fatto che il pastore che la 36enne desiderava per officiare le nozze era disponibile in questi giorni.

Come hanno fatto Justin e Hailey Bieber, che si erano sposati in una cerimonia intima nel 2018 e hanno replicato un mese fa con matrimonio in grande stile, Nicki Minaj ora starebbe pianificando un altro ricevimento di nozze, a data ancora da destinarsi.

L'artista ha annunciato di essere diventata la signora Petty in un video postato su Instagram.

Lei e il 41enne si erano conosciuti e innamorati quando erano adolescenti ma poi si erano persi di vista e si sono ritrovati alla fine dello scorso anno. Kenneth aveva suscitato qualche polemica a causa del suo passato turbolento.

ph: getty images