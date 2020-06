Nicki Minaj e 6ix9ine vogliono premiare il miglior TikTok di “Trollz” con diecimila dollari

Hanno lanciato la sfida sulla loro collaborazione

Se non hai ancora scaricato TikTok, forse Nicki Minaj e 6ix9ine ti faranno cambiare idea!



I due rapper hanno trovato un nuovo modo per promuovere la loro collaborazione intitolata "Trollz", ovvero una sfida a colpi di coreografie sul social e quelle che riterranno le migliori si porteranno a casa un bel gruzzolo.

In un video su Instagram, il 24enne ha prima invogliato i fan ad acquistare o ascoltare il singolo: "Andate a comprare Trollz su iTunes se potete. Se potete, comprate il vinile e il merchandising nei negozi. Se non potete va bene, ascoltatela in streaming e vi amerò ancora di più".

Poi ha annunciato il contest: "Il miglior TikTok di Trollz vince 10mila dollari, il secondo posto 5mila e il terzo posto mille. Taggate me e @nickiminaj così che possiamo vederlo".

Se vuoi rivedere il video di "Trollz" ti basta schiacciare play qui sotto:

ph: getty images