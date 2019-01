Nicholas Hoult ha parlato della paternità e ha spiegato perché non svela il sesso del figlio

Il figlio (o figlia) è nato dalla relazione con Bryana Holly

Nicholas Hoult era diventato papà un anno fa ma non lo aveva mai annunciato personalmente, riparandosi dietro a una cortina di privacy quando si tratta della sua famiglia.

Adesso però l'attore ha detto qualche parola in più sul primogenito (o primogenita), parlando della paternità in un'intervista con ES Magazine. Il piccolo è nato dalla relazione con Bryana Holly, 25enne modella di lingerie.

"Avere un bambino cambia un sacco di cose - ha spiegato il 29enne - ti fa considerare il tempo in modo differente, ecco perché ora parlo veloce durante le interviste. È perché ho bisogno di tornare a casa".

Poi ha scherzato: "Il livello di stanchezza è estremo: nessuno ti avverte! Ma il livello di amore è tutto, è fenomenale. Ti riempie completamente".

Che dolcezza!

Nicholas Hoult ha deciso di tenere segreto il sesso del bambino, almeno per ora: "Qualcuno lo scoprirà prima o poi e va bene, non è un dramma, ma per adesso è la mia piccola preziosa cosa e me la tengo per me".

