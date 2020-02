Niall Horan ha supportato Harry Styles con delle bellissime parole ai Brit Awards 2020

Già sapevamo che Niall Horan è la dolcezza in persona, ma non ci stanchiamo mai di vederne nuove dimostrazioni!

Ai Brit Awards 2020, c'è stata una mini reunion degli One Direction, visto che era sia l'irlandese che Harry Styles erano presenti.

Purtroppo non ci sono immagini dei due insieme, ma quello che Niall ha detto dell'ex collega di band ti farà sciogliere. Parlando sul red carpet, ha prima di tutto confermato che si sono incrociati: "L'ho appena visto".

L'intervistatrice ha quindi chiesto se gli avesse dato un consiglio visto che Harry Styles si sarebbe dovuto esibire di lì a poco: "Non ne ha bisogno - ha risposto - Abbiamo fatto abbastanza performance negli anni da sapere cosa fare. Sono sicuro che sarà un po' nervoso e cose così, ma si merita di esibirsi".

Poi si è rivelato il fan numero uno della nuova musica di Hazza: "L'album è fenomenale, il singolo sta volando. È uno dei più forti ragazzi inglesi là fuori".

Guarda tu stesso:

Find a best friend that supports you the way @NiallOfficial roots for @Harry_Styles 🥰So much love on the #BRITs @TikTok_uk Red Carpet tonight with @YasminEvans ❤️ pic.twitter.com/i8RiXTFass