Niall Horan ha reagito nel modo più dolce al ritorno di Selena Gomez

Per ora è solo un'amicizia, ma i fan non possono smettere di chiedersi se tra Selena Gomez e Niall Horan stia succedendo qualcosa di più.

Quando l'irlandese era tornato con il singolo "Nice To Meet Ya" lei lo aveva sostenuto, e adesso che la 27enne ha pubblicato due nuove canzoni, "Lose You To Love Me" e "Look At Her Now", Niall ha reagito in un modo dolcissimo.

Selena Gomez ha condiviso sui social un post riferito al primo singolo "Lose To Love Me" e nella didascalia ha ringraziato i fan per: "Essere al mio fianco negli alti e nei bassi".

E Niall Horan, da vero Selenator, si è sentito chiamato in causa e ha lasciato due emoji a forma di cuore nei commenti!

niall’s comment under selena’s post my heart y’all 🥺 pic.twitter.com/cGtHSut2fs — 𝐢𝐬𝐚𝐛𝐞𝐥 ☾ (@sincewerestyles) October 23, 2019

Già dal lontano 2015 si rincorrono le voci che i due cantanti possano essere una coppia, perché sono amici appunto da anni e a Los Angeles frequentano lo stesso giro. Recentemente Sel è stata vista mentre arrivava a casa di lui con del gelato e un cesto di frutta, riaprendo la pioggia di gossip.

Per ora non c'è nessuna conferma che siano qualcosa di più che BFF, ma già ci basta questa amicizia bellissima!

ph: getty images