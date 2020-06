Niall Horan è intervenuto sui rumors su di lui e su Jodie Comer di “Killing Eve”

Ridendosela di gusto

Niall Horan ha visto le speculazioni sulla sua vita sentimentale e ha deciso di intervenire personalmente.



In particolare, si è riferito ai rumors che vorrebbero che stesse frequentando l'attrice Jodie Comer, vista in "Killing Eve", prendendo simpaticamente in giro quei gossip.

Tutto è iniziato quando un fan ha notato che lui e la 27enne hanno recentemente sfoggiato lo stesso anello, condividendo le foto dei due con questo simile accessorio e scrivendo: "Confermato! La nuova ragazza di Niall Horan è Jodie Comer".

Il 26enne l'ha presa sull'ironico, rispondendo: "Confermato??" e aggiungendo una serie di emojis che si rotolano dal ridere.

Confirmed ?? 🤣🤣🤣🤣 — Niall Horan (@NiallOfficial) June 16, 2020

Quando un altro fan ha replicato: "Non sa neanche chi sia quella ragazza", l'irlandese ha chiarito che invece la conosce.

He does — Niall Horan (@NiallOfficial) June 16, 2020

ph: getty images