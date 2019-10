“Morirei per lei”: il dolce messaggio di Selena Gomez per Taylor Swift

Con una foto inedita delle due amiche

Se con "Lose You To Love Me" e "Look At Her Now", Selena Gomez ha definitivamente messo una pietra sopra il capitolo Justin Bieber, c'è invece una storia che durerà a vita ed è quella che sta scrivendo con Taylor Swift.

La cantante lo ha messo in chiaro nell'ultima, dolcissima Instagram Story dedicata alla BFF: "Sono dalla tua parte per la vita".

Selena ha postato una foto mai vista prima in cui posa insieme all'amica e al suo gatto Benjamin, lo stesso che compare nel video "ME!" e che Tay Tay aveva adottato dopo essersene innamorata sul set.

View this post on Instagram Omg😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤ #talena #selenagomez #Taylorswift A post shared by Selena Gomez (@selenators__92) on Oct 29, 2019 at 1:54am PDT

Ecco il messaggio completo che ha aggiunto intorno alla foto: "Morirei per lei. Grazie per essere sempre al mio fianco. Mi hai insegnato così tanto, hai attraversato tutto questo con me, sei rimasta e mi hai ricordato di essere un miglior essere umano. Sono dalla tua parte per la vita".

Awww!

In una recente intervista, Selena Gomez ha raccontato come Taylor Swift le sia stata sempre vicina, riferendosi al breakup con Justin Bieber, e la toccante reazione che l'amica e sua mamma hanno avuto quando hanno sentito per la prima volta "Lose You To Love Me". Vai qui per recuperare tutto quello che ha detto.

ph: getty images