Mischa Barton è tornata single: sarebbe stata lei a lasciare il fidanzato per concentrarsi sulla carriera

Lui è James Abercrombie

È finita la relazione tra Mischa Barton e James Abercrombie.

#TheHills Mischa Barton broke up with her boyfriend James Abercrombie so she could focus on her career. https://t.co/JKcY67f1jQ pic.twitter.com/0htp9v0Qhm — E! News (@enews) August 9, 2019

Una fonte di E! News ha confermato il breakup e ha aggiunto che sarebbe stata l'attrice a lasciare il modello, con il quale stava dal 2017, per focalizzarsi sul lavoro.

"Questa è la prima volta che Mischa ha la possibilità di vivere una seconda vita nella sua carriera e si vuole concentrare su quello - ha detto l'insider - È questa la ragione per cui lo ha lasciato".

La 33enne era diventata famosa nel ruolo di Marissa Cooper di "The O.C." e adesso fa parte del cast del mitico reboot di The Hills.

Si chiama The Hills: New Beginnings e andrà in onda su MTV: vedrai cosa fanno oggi i ragazzi di Los Angeles, che ormai sono cresciuti e hanno messo su famiglia.

Ci sono anche dei nuovi arrivati per scatenare le dinamiche che negli anni passati ti hanno tenuto incollato allo show: senza drammi, non sarebbe The Hills. Una di queste nuove leve è appunto Mischa Barton, un motivo in più per non perderselo!

Puoi già gustarti il primo episodio completo di The Hills: New Beginnings facendo partire il video qui sotto. Continua a seguirci per tutte le info sulla messa in onda delle nuove puntate!

ph: getty images