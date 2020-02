Millie Bobby Brown è diventata “il quinto membro delle Little Mix” per il suo compleanno

Millie Bobby Brown non poteva festeggiare in miglior compagnia il suo sweet sixteen!

L'attrice di "Stranger Things" ha compiuto 16 anni lo scorso 19 febbraio e adesso sappiamo come ha celebrato l'occasione, o meglio con chi: Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall delle Little Mix!

La stessa Millie ha postato nelle Story un video in cui si scatena su "Hair", brano della girl band, insieme a Perrie e ha scritto: "Sono la quinta Little Mix".

PERRIE AND MILLIE BOBBY BROWN?! DANCING TO A LITTLE MIX SONG?! iconic.pic.twitter.com/hOyVOhFeN8