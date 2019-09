Miley Cyrus si sta lasciando alle spalle il breakup da Kaitlynn Carter con una vacanza in famiglia

Mamma Tish e la sorella Brandi al suo fianco

Miley Cyrus sta schiacciando il pulsante "reset" sulla sua vita sentimentale.

Nel giro di due mesi, è passata dall'essere sposata con Liam Hemsworth, a frequentare Kaitlynn Carter e infine a essere single.

Sarebbe stata lei a mettere fine alla relazione con la star di The Hills - diventata pubblica lo scorso 11 agosto, quando erano state viste baciarsi in vacanza in Italia - perché la cosa stava diventando troppo seria: "Non è pronta per una relazione al momento, vuole focalizzarsi sulla sua carriera" ha detto una fonte di E! News.

E allora, per mettere un punto e ricominciare da capo, niente di meglio che prendere le distanze dalla vita quotidiana e farsi coccolare in famiglia.

Dopo l'esibizione a Las Vegas, in cui ha cantato per la prima volta dal vivo "Don't Call Me Angel", Miley Cyrus si è presa qualche giorno di vacanza in compagnia della mamma Tish e della sorella Brandi.

View this post on Instagram Consistency 🧡 A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Sep 24, 2019 at 8:25pm PDT

Sono andate allo Zion National Park, nello Utah: "Si sono rilassate e godute del tempo in mezzo alla natura con nessuno intorno - ha raccontato un insider del tabloid - Miley vuole stare con la sua famiglia ora per disconnettersi da tutto quello che è successo. Si sta concentrando su se stessa senza preoccuparsi di nessun altro".

View this post on Instagram Out here in Canyon Country 😎 A post shared by Brandi Cyrus (@brandicyrus) on Sep 23, 2019 at 11:46am PDT

Nel frattempo, Kaitlynn Carter avrebbe fatto le valigie e se ne sarebbe andata da casa dell'artista, dove erano andate a convivere a inizio settembre.

ph: getty images