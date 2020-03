Miley Cyrus ha usato Hannah Montana per spiegare tre cose che devi fare in questo periodo

Come stai facendo tu, dall'altra parte dell'oceano Miley Cyrus sta rispettando #IoRestoACasa, l'unica arma che abbiamo per fare la nostra piccola parte contro il coronavirus.

La cantante ha condiviso alcuni video dalla serie che l'ha resa famosa, ovvero "Hannah Montana", per raccontare come sta passando questo periodo e per chiedere ai fan di seguire le linee guida per evitare la diffusione del contagio.

Se hai passato lo scorso weekend a fare grandi pulizie, ti ritroverai nel primo divertente sketch in cui il suo personaggio, Hannah Stewart, sta pulendo il bagno: "Questa sono io adesso" ha scritto nella didascalia. Il fidanzato Cody Simpson ha confermato nei commenti: "Non sta mentendo".

Someone get Jackson Purell ASAP. #CommentsByCelebs

Poi un'altra scena, in cui Hannah Montana faceva bizze da star chiedendo di non essere toccata: un modo ironico per ricordarti che in questo momento è fondamentale mantenere le distanze.

Social Fucking Distancing. #HannahAlwaysKnowsBest

Infine un importante messaggio sull'essere rispettosi nei confronti degli altri, in particolare riguardo alle scorte alimentari.

Miley Cyrus ha postato un video in cui gli amici Lily e Oliver aiutano Hannah a spostare sacchetti e scatoloni e ha chiesto ai fan di evitare le razzie al supermercato e di prendersi cura l'uno dell'altro: "Siate riflessivi. Rispettosi. Compassionevoli. Umani. Mentre vi preparate per mantenere le distanze sociali... Nessuno ha bisogno di tutte le zuppe di un supermercato" ha scritto nella didascalia.

"Più accumuliamo e più costosi e rari diventeranno i beni di prima necessità, lasciando molti senza cose essenziali - ha continuato - Questo è il periodo di praticare la moderazione. È incredibilmente difficile prendere decisioni intelligenti mentre si è in panico, ma pensateci due volte prima di seguire la paura ed essere sconsiderati. Ce n'è abbastanza per tutti se ci prendiamo cura l'uno dell'altro".

ph: getty images