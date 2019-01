Miley Cyrus ha risposto ai rumors che la vorrebbero incinta del primo figlio con Liam Hemsworth

Miley Cyrus ha detto la sua sui titoli di alcuni giornali che hanno ripreso l'ipotesi di Ok! Australia, il primo a lanciare l'ipotesi che la cantante potesse essere incinta del primo figlio con Liam Hemsworth.

I tabloid sono anche andati nel dettaglio, scrivendo che stanno aspettando una bambina e che la vorrebbero crescere in Australia. Ma l'artista è prontamente intervenuta per smentire i rumors, scrivendo nei commenti di un post sull'argomento pubblicato da un fan account che si tratta di una notizia falsa.

Non solo, Miley Cyrus ha anche reagito direttamente al post del Daily Mail che rilanciava la news della possibile gravidanza su Twitter e lo ha fatto in un modo LOL.

L'artista ha infatti trasformato il tutto in uno scherzo sull'uovo che ha detronizzato la foto di Kylie Jenner con più mi piace di sempre.

I’m not “ Egg-xpecting” but it’s “Egg-celent” to hear everyone is so “ Happy For Us” .... we’re happy for us too! “Egg-cited” for this next chapter in our lives.... Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz