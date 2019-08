Miley Cyrus ha negato di aver tradito Liam Hemsworth: “Lo amo e lo amerò sempre”

"Potete dire che twerko, che fumo, ma non potete dire che sono una bugiarda"

A Miley Cyrus non sono per niente piaciuti i rumors secondo cui avrebbe tradito Liam Hemsworth e lo ha detto chiaro e tondo in una serie di tweet.

La star ha spiegato che capisce che "la vita che ha scelto" richieda il fatto di essere aperta e trasparente con i suoi fan su ogni cosa che le succede ma: "Quello che non riesco ad accettare - ha scritto - è che mi dicano che sto mentendo per coprire un crimine che non ho commesso. Non ho niente da nascondere".

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

Si riferisce in particolare ai gossip su di lei e Kaitlynn Carter, scoppiati quando le due erano state fotografate mentre si baciavano in un viaggio in Italia. Poco prima, i portavoce di Miley e Liam avevano annunciato la separazione e c'è chi ha pensato che la storia con la ex Brody Jenner potesse essere la causa del breakup con il marito.

Nell'ultimo messaggio, Miley Cyrus ha mostrato di non avere problemi ad ammettere tanti particolari del suo passato, compresi vecchi tradimenti: "Non è un segreto che facevo festa da teenager e all'inizio dei 20 anni. Non solo fumavo, ho sperimentato con le droghe. Ho fatto casini e ho tradito in alcune relazioni quando ero più giovane".

"Ho perso un accordo gigantesco con Walmart per aver usato un bong. Sono stata buttata fuori da Hotel Transylvania per aver comprato a Liam una torta a forma di pene e averla leccata - (Miley doveva dare la voce al personaggio di Mavis in Hotel Transylvania, ruolo poi andato a Selena Gomez) - Ho dondolato nuda su una palla da demolizione. Su internet ci sono probabilmente più foto nude di me che di qualsiasi altra donna nella storia".

I swung on a wrecking ball naked. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

La 26enne è pronta a confessare tutto questo, ma non ha intenzione di ammettere qualcosa che non ha fatto: "La verità è che quando io e Liam ci siamo riconciliati, mi sono impegnata davvero. Non ci sono segreti qui. Ho imparato da tutte le esperienze della mia vita. Non sono perfetta, non voglio esserlo perché è noioso. Sono cresciuta di fronte a voi e il fatto è che sono cresciuta".

"Posso ammettere un sacco di cose ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio è finito per un tradimento. Liam ed io siamo stati insieme per un decennio. L'ho detto prima e rimane vero: amo Liam e lo amerò sempre".

I can admit to a lot of things but I refuse to admit that my marriage ended because of cheating. Liam and I have been together for a decade. I’ve said it before & it remains true, I love Liam and always will. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

L'amore però a quanto pare non basta: "A questo punto, ho preso la salutare decisione per me stessa di lasciarmi alle spalle la vita precedente. Sono più in salute e più felice di quanto non sia stata in molto tempo. Potete dire che twerko, che fumo erba, che sono una paesanotta che parla in modo volgare, ma non potete dire che sono una bugiarda".

E ha concluso: "Posso dire con orgoglio che semplicemente sono in un posto diverso rispetto a dove mi trovavo quando ero più giovane".

Ecco il messaggio completo, con tutti i tweet riuniti in un post Instagram:

View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Aug 22, 2019 at 12:47pm PDT

Gli stessi gossip sul presunto tradimento, sarebbero ciò che ha portato Liam Hemsworth a compilare le carte per il divorzio, cosa che non ci si aspettava così presto.

Kaitlynn Carter, la ragazza pizzicata in un bacio con Miley Cyrus e che ultimamente si fa vedere spesso con la cantante, è la ex Brody Jenner, uno dei protagonisti di The Hills: New Beginnings e fratellastro di Kendall e Kylie Jenner. Con la 26enne avrebbero legato sui rispettivi breakup: anche Kaitlynn e Brody si sono da poco lasciati.

Se vuoi saperne di più di Kaitlynn e Brody, sintonizzati su The Hills: New Beginnings: i nuovi episodi vanno in onda dal 4 settembre ogni mercoledì alle 22:50 su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 14 giorni cliccando qui).



ph: getty images