Miley Cyrus ha adottato un nuovo cucciolo e il nome è una dedica a suo papà

Miley Cyrus e Cody Simpson ti presentano l'ultima aggiunta alla loro famiglia: un dolcissimo cucciolo.

Il cantante ha pubblicato quattro foto del cagnolino, una più tenera dell'altra:

Visualizza questo post su Instagram Baby boy Bo. Stay safe everyone Un post condiviso da Cody Simpson 🏴‍☠️ (@codysimpson) in data: 24 Mar 2020 alle ore 3:47 PDT

Miley Cyrus invece lo ha presentato durante il suo Instagram show "Bright Mindend", in cui cerca di "portare un po' di luce in questi momenti bui". In effetti è impossibile non sorridere davanti a questa dolce palla di pelo. Lo vedi subito dopo la sigla dello show, nel video qui sotto:

Visualizza questo post su Instagram @reesewitherspoon, @hilaryduff, @beberexha, @dualipa Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 25 Mar 2020 alle ore 8:09 PDT

La 27enne ha rivelato che il cagnolino si chiama "Bo", che era il soprannome di suo papà Billy Ray alle scuole superiori. Ma è anche un diminutivo di "rainbow" ovvero arcobaleno.

Miley ha adottato Bo al canile The Wagmor Luxury Spa, Hotel & Rescue a Studio City, Los Angeles, da cui già in passato aveva portato a casa diversi degli altri suoi amici a quattro zampe.

Sono diverse le star statunitensi che stanno adottando - anche solo temporaneamente - un cucciolo perché in questo periodo del #IoRestoACasa, non potendo uscire, le adozioni sono molto rallentate e i canili hanno bisogno di spazio. Selena Gomez e Billie Eilish sono due esempi.

In Italia, invece, al momento le adozioni sono bloccate.

