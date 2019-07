Miley Cyrus è in una relazione etero ma è “ancora sessualmente attratta dalle donne”

La star ha parlato del suo matrimonio e di cosa pensa della maternità

Miley Cyrus ha uno sguardo molto personale sul suo matrimonio con Liam Hemsworth e ne ha parlato sulle pagine di Elle.



La cantante e l'attore si erano sposati lo scorso 23 dicembre nella casa della cantante a Franklin, in Tennessee ma secondo la 26enne: "Il fatto che io sia sposata è qualcosa che confonde la gente".

"Ma la mia relazione è unica e non so se permetterò pubblicamente alle persone di entrarvi perché è così complicata, moderna e non penso che le persone potrebbero comprenderla. Voglio dire, la gente davvero pensa che sto a casa con il grembiule a cucinare la cena?".

Come aveva già fatto in passato, è tornata a spiegare cosa vuol dire per una persona queer come lei essere in una relazione etero: "Sono in una relazione etero, ma sono ancora molto attratta sessualmente dalle donne".

"Le persone diventano vegetariane per ragioni di salute, ma il bacon resta sempre molto buono e io lo so. Ho preso una decisione che riguarda il partner. Questa è la persona che sento mi sostiene di più. Ma di sicuro non rientro nello stereotipo della moglie. Non mi piace neanche quella parola".

Miley Cyrus ha parlato anche di maternità e delle pressioni poste sulle donne che non vogliono o non possono diventare madri: "Ci si aspetta che manteniamo il mondo popolato. E quando non fa parte dei nostri piani, c'è così tanto giudizio e rabbia che provano anche a cambiare le leggi per forzarti. Anche se sei rimasta incinta in una situazione violenta". Il riferimento è alla recente legge approvata in Alabama, che di fatto rende illegale abortire.

"Se non vuoi dei bambini, le persone sono dispiaciute per te. Pensano che sei fredda, senza cuore e incapace di amare. Perché siamo abituati al fatto che amare voglia dire metterci al secondo posto e mettere chi amiamo al primo? Se ami te stesso, allora qual è il problema? Tu vieni prima".

View this post on Instagram @ELLEusa August cover! Link in bio! 🖤 A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on Jul 11, 2019 at 5:00am PDT

E prima di diventare mamma, per Miley Cyrus ci sono questioni più importanti da risolvere, come aiutare il pianeta: "Abbiamo fatto alla terra la stessa cosa che abbiamo fatto con le donne. Prendiamo e prendiamo e ci aspettiamo che continui a produrre. Ma è esausta, non può produrre. Stiamo trasformando il pianeta in un pezzo di m***a e mi rifiuto di passarlo a mio figlio".

"Finché non sentirò che mio figlio potrà vivere in un mondo dove ci sono pesci nell'acqua, non porterò un'altra persona ad avere a che fare con questa situazione".

Ognuno può avere la propria opinione, ma non c'è dubbio che Miley Cyrus ci regali sempre una prospettiva originale e degli spunti su cui riflettere, su argomenti che riguardano tutti.

Nella stessa intervista, Miley ha raccontato come ha capito "nel momento" in cui ha iniziato a fare sesso che il ruolo di Hannah Montana le stava stretto. Vai qui per leggere che cosa ha detto.

ph: getty images