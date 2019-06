Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno festeggiato i 10 anni di amore

Galeotto era stato il film "The Last Song" del 2009 e adesso che sono passati dieci anni, Miley Cyrus ha celebrato questo speciale momento con Liam Hemsworth.

La cantante ha postato due tributi su Twitter: il primo, più dolce, condividendo due foto proprio dal set della pellicola che li aveva fatti conoscere.

Poi uno più ironico in cui ha aggiunto uno screenshot della pagina del sito Gossip Cop, in cui si fa una classifica dei gossip intorno al fatto che Miley Cyrus e Liam Hemsworth potrebbero lasciarsi, redatta secondo il grado di veridicità di questi rumors (probabilmente zero visto che la loro storia va a gonfie vele).

"Buon decimo anniversario, amore mio - ha scritto - È bello vedere che tutti sono stupidi quanto nel 2009! Certe cose non cambiano mai... e spero che quello che senti per me sia una di queste cose".

Happy 10 year anniversary my love



Good to see everyone is as dumb as they were in 2009!



Some things never change .... & I hope the way you feel about me is one of them . You’re truly. pic.twitter.com/P9LlWZXIdC