Miley Cyrus e Liam Hemsworth: ecco il perché della separazione

Non sarebbe stata una sorpresa per le persone a loro vicine

Ieri è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della separazione di Miley Cyrus e Liam Hemsworth.

"Liam e Miley hanno concordato sul fatto di separarsi in questo momento - ha confermato il portavoce della cantante - Come partner e individui in continua evoluzione, hanno deciso che questo è per il meglio mentre entrambi si focalizzano su se stessi e sulle loro carriere".

Ma secondo E! News, per le persone vicine all'artista e all'attore il breakup non sarebbe stato una cosa inaspettata.

Una fonte del giornale ha spiegato che si "stavano allontanando" già da tempo e per mesi hanno "cercato di far funzionare le cose".

"Ci hanno provato ma non sentono di essere connessi allo stesso livello in cui erano connessi quando si sono sposati nel 2018. È stato un anno difficile" (erano diventati marito e moglie lo scorso 23 dicembre).

Con Miley Cyrus che è tornata prima in studio e poi sul palco, girando l'Europa in tour, l'insider ha aggiunto che ultimamente "stavano passando molto tempo separati".

Mentre Liam Hemsworth ora sarebbe "focalizzato su uno stile di vita più semplice".

"Lei era pronta per pubblicare nuova musica e tornare in gioco con il tour e le esibizioni e così si sono allontanati".

Ma non sarebbe stata una separazione complicata: "Miley e Liam si parlano ancora e non è stato un breakup incasinato, solo hanno deciso che sono in punti diversi delle loro vite al momento".

View this post on Instagram rock the boat, don’t rock the boat baby ⚓️ A post shared by Kaitlynn Carter (@kaitlynn) on Aug 9, 2019 at 3:08pm PDT

Intanto la cantante si trova in Italia, in vacanza con la sorella Brandi e Kaitlynn Carter. Sarebbe stata vista mentre scambiava un bacio con quest'ultima.

Kaitlynn è la ex di Brody Jenner, è uno dei protagonisti di The Hills: New Beginnings e fratellastro di Kendall e Kylie Jenner (è nato dall'unione tra Caitlyn Jenner e Linda Thompson). Anche loro si sono da poco lasciati, mettendo fine a un matrimonio durato un anno, anche se in realtà non erano legalmente sposati.

ph: getty images