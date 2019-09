Miley Cyrus e Kaitlynn Carter ora vivrebbero sotto lo stesso tetto

"E sono molto felici"

Ancora non si capisce se Miley Cyrus e Kaitlynn Carter siano solo amiche o se c'è di più (e probabilmente Miley si rifiuterebbe di metterci sopra un'etichetta), quel che è sicuro è che sono sempre più inseparabili.

Secondo una fonte di People vicina alla cantante, le due sarebbero andate a convivere: "Vivono insieme e sono molto felici" ha detto al giornale.

Si era iniziato a parlare di loro da quando l'artista era stata avvistata in teneri atteggiamenti con Kaitlynn poco dopo l'annuncio della separazione da Liam Hemsworth.

"Miley sta alla grande, sta andando oltre. Non ha rimpianti e adora stare con Kaitlynn" ha aggiunto l'insider.

Poi sono state viste ancora diverse volte: agli MTV VMA 2019 erano arrivate insieme e se ne erano andate mano nella mano. E lo scorso weekend - che negli Stati Uniti era il Labour Day - hanno pranzato con la mamma di Miley Cyrus, Tish.

Nonostante il primo avvistamento delle due sia arrivato pochissimo dopo il breakup tra i Miam, Miley Cyrus aveva personalmente precisato di non avere tradito l'ex: "Posso ammettere un sacco di cose ma non che il mio matrimonio sia finito per un tradimento" aveva scritto.

Ti ricordiamo che anche Kaitlynn Carter ha un ex famoso: è stata per diversi anni con Brody Jenner, uno dei protagonisti di The Hills: New Beginnigns e fratellastro di Kendall e Kylie, e si sono lasciati questa estate.



Fai partire il video per saperne di più su Kaitlynn e su come sono andate le cose con Miley e Brody:

