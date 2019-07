Meghan Markle vorrebbe adottare un cane per Baby Archie

"Perché cresca con lui"

Meghan Markle è una fan degli amici a quattro zampe e secondo i tabloid inglesi vorrebbe regalare un peloso amico a Baby Archie!



La 37enne e il principe Harry hanno già due cani in casa: un labrador nero preso lo scorso settembre e un beagle chiamato Guy che la Duchessa aveva adottato prima di fidanzarsi e che l'aveva raggiunta dal Canada quando si era trasferita a Londra. Aveva anche un altro cane, ma era troppo anziano per affrontare il viaggio ed era stato affidato a degli amici a Toronto.

Secondo una fonte intervistata dal The Sun, adesso: "Meghan vorrebbe prendere un altro cucciolo, scegliendolo tra quelli salvati, perché Archie possa associare la sua infanzia a un amico a quattro zampe e crescere con lui".

"Meghan vuole adottare un cane trovatello e non comprarlo. Spera che possa instaurare con Archie un forte legame e che gli regali bellissimi ricordi".

L'insider ha aggiunto che la madre Doria Ragland sarebbe la prima promotrice di questa novità in casa Sussex. La madre di Meghan Markle è tornata in Inghilterra dalla California per partecipare al battesimo del nipote e puoi vedere tutte le foto qui.

ph: getty images