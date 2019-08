Meghan Markle: un divertente riferimento in “Suits” sulla sua nuova vita da Duchessa

In "Suits" non si sono certo dimenticati di Rachel Zane, che si è appena guadagnata un tributo speciale nell'ultima stagione.

Il personaggio era interpretato da Meghan Markle e la serie ha scelto di accennare alla sua nuova vita da reale con una simpatica battuta.

Nella scena si vede il marito di Rachel, Mike Ross (a cui presta il volto Patrick J. Adams), rispondere alla domanda: "Come sta Rachel?".

"Bene. In effetti se ti dicessi quanto bene, probabilmente non mi crederesti" risponde il personaggio. Un sottile ma chiaro riferimento al nuovo ruolo di Duchessa di Meghan Markle!

Cavalcando l'onda della battuta, l'account ufficiale Twitter di "Suits" ha condiviso la scena aggiungendo la didascalia: "È saltato fuori che Rachel sta MOLTO bene".

