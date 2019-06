Meghan Markle ha un nuovo anello e il significato ti farà sciogliere

Ovviamente c'è lo zampino di Harry

Meghan Markle è tornata a farsi vedere in pubblico per la prima volta dopo la nascita di Archie, in occasione della parata Trooping the Colour, in cui tradizionalmente si festeggia il compleanno della regina Elisabetta II.

Qualche fan ha aguzzato la vista e ha notato un nuovo anello alla mano della Duchessa del Sussex, scatenando così i reporter che hanno scoperto il significato del gioiello.

Curioso di sapere quale sia? Fai partire il video!

ph: getty images