Meghan Markle ha ricreato il luogo dove lei e Harry si sono innamorati, come regalo di compleanno

Se stai cercando un'ispirazione creativa per un regalo di compleanno, puoi prendere spunto da quello che Meghan Markle ha fatto per il 35esimo compleanno di Harry!

Il Duca di Sussex ha festeggiato gli anni lo scorso settembre e un insider ha rivelato ora che la moglie ha reso quella giornata davvero speciale, facendogli rivivere senza spostarsi il primo viaggio che avevano fatto insieme nel 2016.

All'epoca erano andati in Botswana e avevano dormito in tenda, così Meghan ha deciso di ricreare quell'ambientazione nel giardino di casa.

"È un luogo che significa molto per loro e per Harry in particolare, quindi Meghan voleva portare quel posto felice da lui nel giorno del suo compleanno. Ha montato una tenda, ha preso i sacchi a pelo, ha preparato la cena e realizzato così il Botswana dove si sono innamorati" ha detto la fonte di People.

Harry aveva svelato durante l'intervista per il fidanzamento ufficiale nel 2017, che erano volati in Africa insieme dopo solo due appuntamenti a Londra, seguiti al primo incontro avvenuto nell'estate 2016.