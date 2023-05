Megan Thee Stallion e Romelu Lukaku avvistati insieme: è nata una nuova coppia

Il calciatore ha fatto gol nel cuore della rapper

Una campionessa del rap insieme a un campione di calcio. È nata una nuova super coppia di celebrità destinata a infiammare il gossip estivo. Megan Thee Stallion e Romelu Lukaku sono stati avvistati insieme. Ecco cosa sappiamo.

La rapper statunitense, vincitrice di 3 Grammy e di 2 MTV VMA, è stata paparazzata mano nella mano con il calciatore belga durante il matrimonio del suo compagno di squadra dell’Inter Lautaro Martínez, che nelle ultime ore è convolato a nozze con Agustina Gandolfo nella dimora di Villa d’Este sulle sponde del lago di Como. Un matrimonio in grande stile con 150 ospiti, tenuto dopo le nozze civili celebrate a Milano nelle scorse settimane.

Tra i numerosi invitati celebri presenti alle nozze del calciatore argentino campione del mondo, non è certo passato inosservato Romelu Lukaku, che ha partecipato ai festeggiamenti insieme alla sua nuova fiamma.

Una sorpresa per tutti, visto che per i due questo è il primo avvistamento insieme e finora non avevano fatto trapelare nulla riguardo a una loro relazione. Come puoi vedere qui, Megan e Romelu sono apparsi decisamente affiatati alla cerimonia e, anche se dai diretti interessati non è arrivata una conferma ufficiale, sembra proprio che siano una coppia.

Gli scatti insieme all’attaccante dell’Inter e della nazionale belga confermano inoltre le voci circolate negli scorsi mesi sulla fine della storia d’amore di Megan Thee Stallion con il rapper Pardison Fontaine, con cui aveva una relazione dal 2020.

Lukaku ha invece rotto da poco con la modella Sarah Mens, dopo cinque anni insieme.

Ora il calciatore ha fatto gol nel cuore della rapper e noi facciamo già il tifo per questa nuovissima coppia.

ph: getty images