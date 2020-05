Max Ehrich che 9 anni fa dichiarava il suo amore per Demi Lovato dimostra che i sogni si avverano

Un vecchio tweet riletto con il senno di poi

"Non puoi sempre avere quello che vuoi, ma se ci provi a volte puoi trovare quello di cui hai bisogno" cantano i Rolling Stones in "You can't always get what you want" e Max Ehrich aveva usato proprio il titolo di questa canzone ben nove anni fa, come hashtag in un tweet in cui dichiarava il suo amore per Demi Lovato!

Un messaggio che letto con il senno di poi è romanticissimo perché Max oggi ha coronato il suo sogno: è il nuovo fidanzato della cantante.

"Tutto quello che volevo per Natale era Demi Lovato #CantAlwaysGetWhatYouWant" aveva scritto in un tweet del 26 dicembre 2011.

All I wanted for Christmas was Demi Lovato. #cantalwaysgetwhatyouwant.... — Max Ehrich (@maxehrich) December 26, 2011

Proprio Demi Lovato ha ripostato quelle parole nelle Instagram Stories, aggiungendo un commento altrettanto dolce: "Ogni Natale? Adoriamo un po' di dimostrazione".

Max Ehrich è un attore 28enne che recita nella soap opera "Febbre d'amore" e che è comparso nelle serie "ICarly", "Shake it up" e "100 cose da fare prima del liceo".

La relazione con Demi Lovato sarebbe iniziata da qualche mese e la conferma ufficiale è arrivata quando sono comparsi nel video di "Stuck With U".

Visualizza questo post su Instagram sündāzę :) Un post condiviso da MaxEhrich (@maxehrich) in data: 24 Mag 2020 alle ore 2:48 PDT

La cantante ha rivelato lo scorso aprile di aver presentato il fidanzato al collega Sam Smith, perché Max è "qualcuno di molto importante" per lei.

Ultimamente sta anche allentando la privacy intorno alla relazione e ad esempio ha pubblicato le prime foto in cui possiamo ammirare chiaramente la coppia.

ph: getty images