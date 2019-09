Marnie Simpson è entusiasta di essere entrata nell’ultimo mese di gravidanza

Manca poco!

Marnie Simpson sarà prestissimo la prima mamma Geordie e non vede l'ora di conoscere il suo bimbo (sì, sarà un maschietto).

La star si sta preparando al grande giorno adesso che è entrata nell'ultimo mese di gravidanza e la tenerezza scorre in abbondanza.

Parlando con i fan sulle Instagram Stories, la 27enne ha spiegato che lei e il fidanzato Casey Johnson hanno ancora poco da spuntare sulla loro lista delle cose da fare: "Oggi è un giorno entusiasmante perché io e Casey andremo a prendere le ultime cose che ci servono per il bambino".

"Andremo a prendere i pannolini, il latte e i fazzoletti" ha aggiunto (e i tempi di Geordie Shore non sono mai stati più lontani).

"Poi un giro in un paio di altri negozi per bambini a prendere alcune altre cose come la biancheria da letto per la culla. Sono molto eccitata".

View this post on Instagram What dreams are made of 🧡 A post shared by Marnie ♡ (@marns) on Sep 6, 2019 at 11:17am PDT

Insomma, dalle parole di Marnie e da quello che pubblica sui social puoi davvero sentire quanto non veda l'ora di diventare mamma!

E con meno di 24 ore alla data prevista, è solo questione di tempo.