Marilyn Manson è diventato un BFF di Machine Gun Kelly dopo averlo contattato su Instagram

Le amicizie famose che non ti aspetti

Il mondo dello showbiz è più piccolo di quanto sembri ma spesso ci sorprendiamo scoprendo che due star che pensavano non c'entrassero molto l'uno con l'altro, diventano amici.

C'è Millie Bobby Brown con due dei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt, c'è Shawn Mendes con il fratello di Billie Eilish e adesso puoi aggiungere alla lista anche Marilyn Manson e Machine Gun Kelly.

È stato l'artista 50enne a svelare questa originale amicizia parlando con Revolvermag e avendo solo belle parole per il rapper e attore: "L'ho incontrato un paio di settimane fa, Machine Gun Kelly è un vero portento. Ed è un ragazzo molto cool ed è stato grande in 'The Dirt' in cui intepretava Tommy Lee".

Poi ha spiegato come si sono conosciuti: "Gli ho mandato un messaggio su Instagram dicendo che mi era piaciuta la sua performance in 'The Dirt'. Mi ha risposto grazie e mi ha chiesto se mi andava di uscire insieme".

"Diciamo che sono io a essere un suo fan. E quando è venuto da me, abbiamo guardato alcuni film e siamo andati d'accordo, è stato figo".

Lo scorso giugno, Marilyn Manson era stato la metà di un'altra strana coppia: lui e Taylor Swift si erano fatti scattare una foto insieme nel backstage di un concerto. Praticamente lo yin e lo yang fatti persone!

ph: getty images