Margot Robbie ha lanciato un invito a cena a Harry e Meghan

Recentemente i Sussex sono stati visti a tavola con Jennifer Lopez

Margot Robbie ha detto la sua sul passo indietro del principe Harry e di Meghan Markle dalla Royal Family.

Parlando con il The Sun, l'attrice ha innanzitutto ricordato che lei e il 35enne di sangue blu sono amici: "Conosco il principe Harry da un po' ed è un ragazzo fantastico".

Sul trasferimento in Canada, ha aggiunto: "So che grande decisione sia spostarsi dall'altra parte del mondo. Non è qualcosa da prendere alla leggera". La 29enne aveva iniziato la carriera nella serie "Neighbours" nel suo Paese, l'Australia, poi si era trasferita a Londra e infine negli Stati Uniti dove risiede attualmente.

Secondo alcuni rumors, Harry e Meghan vorrebbero spostarsi a Los Angeles la prossima estate. Se così fosse, avrebbero già un invito a cena, proprio con Margot Robbie e il marito Thomas Ackerly: "Se passeranno più tempo a L.A., adoreremmo andare a cena con loro" ha detto l'attrice.

Visualizza questo post su Instagram OSCARS ✨ Un post condiviso da @ margotrobbie in data: 9 Feb 2020 alle ore 4:02 PST

Margot e Harry erano diventati amici durante la festa di compleanno di Suki Waterhouse a gennaio 2016. Secondo quanto raccontato dalla star di "Birds of Prey", non aveva realizzato di trovarsi in compagnia del principe per una buona mezz'ora, pensando che fosse Ed Sheeran.

Non sarebbe strano se Harry e Meghan accettassero l'invito a cena: d'altronde sono da poco stati visti a tavola con un'altra famosissima star, Jennifer Lopez!

ph: getty images