Malala Yousafzai ha conquistato un altro grande obbiettivo: si è laureata a Oxford

La più giovane vincitrice del Nobel per la Pace

Ci sono ragazze che indicano la strada, che lottando per ciò in cui credono ci spronano a fare altrettanto, a combattere per i nostri sogni.

Una di loro è Malala Yousafzai e oggi bisogna farle le congratulazioni. Sì, perché l'attivista 22enne pakistana e più giovane vincitrice del Premio Nobel per la Pace ha annunciato di essersi laureata alla Oxford University.

"È difficile esprimere la mia gioia e la mia gratitudine ora che ho completato i miei studi di filosofia, politica ed economa a Oxford" ha scritto su Instagram, aggiungendo che ora si prenderà un po' di meritato riposo: "Non so cosa mi aspetta. Ma per ora, sarà Netflix, leggere e dormire".

Ha aggiunto due foto dalla sua festa di laurea, una in cui è coperta di coriandoli e panna e un'altra in cui taglia una torna insieme alla sua famiglia.

Sono diverse le star che hanno commentato il post per farle le congratulazioni, da Reese Witherspoon a Priyanka Chopra, da Shakira a Mindy Kaling.

Malala Yousafzai aveva cominciato a frequentare Oxford a 17 anni. Aveva celebrato l'occasione così su Twitter: "Cinque anni fa, mi hanno sparato tentando di fermarmi dal parlare dell'educazione delle ragazze. Oggi, parteciperò alla mia prima lezione a Oxford".

L'attivista era stata gravemente colpita in un attentato nel 2012, da parte di uomini armati saliti sul bus della scuola. Ha raccontato la storia nella biografia Io Sono Malala e nel 2014 ha ricevuto il Nobel per la Pace.

Lo scorso febbraio, Greta Thunberg era passata da Oxford e si era fermata a salutare Malala Yousafzai, per un epico incontro tra due ragazze che vogliono rendere il mondo un posto migliore. Greta aveva definito Malala la sua role model.

