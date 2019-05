Maisie Williams ha parlato di social e salute mentale e non poteva essere più onesta di così

#staystrong

I commenti negativi sui social sono una piaga che coinvolge tutti, famosi e non famosi, e Maisie Williams si è aperta sul terribile impatto che le parole dei troll hanno avuto su di lei.

La star di "Game of Thrones" ha spiegato anche come, dopo aver passato un periodo buio, abbia trovato la ricetta per vivere serena e non fare caso ai commenti offensivi.

Fai partire il video per scoprire che cosa ha detto:

Hai visto che "Game of Thrones" guida le nomination agli MTV Movie & TV Awards 2019?

I premi vanno in onda lunedì 17 giugno alle ore 21.00 dell'ora locale USA su tutti i canali MTV, in Italia quindi alle ore 6:00 di mattina in diretta dal Barker Hangar di Santa Monica in California su MTV (canale Sky 130).

Oltre alla diretta nella notte del 17 giugno, potrai rivedere l’evento martedì 18 giugno alle ore 21.10 in versione sottotitolata solo su MTV (canale Sky 130).

ph: getty images