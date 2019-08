Madonna e altre star si schierano con Miley Cyrus, dopo che ha smentito di aver tradito Liam Hemsworth

"Una donna che ha vissuto"

Sono tante le star che hanno voluto dare il loro appoggio a Miley Cyrus, dopo il lungo messaggio in cui ha chiarito che il matrimonio con Liam Hemsworth non è finito per colpa di un suo tradimento.

La cantante ha elencato alcuni controversi momenti del suo passato - dalle feste esagerate al dondolare nuda su una palla da demolizione - spiegando di non avere problemi ad ammettere che sì, sono successi.

Ma quello che non può ammettere è "un crimine che non ho commesso", ovvero il presunto tradimento in riferimento ai gossip su di lei e Kaitlynn Carter (vai qui per il messaggio completo di Miley).

Una leggenda della musica si è schierata in suo favore: stiamo parlando di Madonna che ha commentato: "Grazie a Dio! Tu sei umana! Una donna che ha vissuto". E ha aggiunto: "Non c'è bisogno di scusarsi".

Bella Thorne ha scritto: "Amo questo, viene così tanto dal cuore. Amo ogni versione di te. La perfezione è imperfetta".

E ancora Shailene Woodley, Lily Aldridge, Vanessa Hudgens, Sophie Kasaei di Geordie Shore e altri hanno reagito al post con una serie di emoji a forma di cuore.

Shailene Woodley, Lily Aldridge e Sophie Kasaei mandando muito amor à Miley via Instagram. pic.twitter.com/d4kHJAi6K0 — #SheIsMileyBR (@MileyBRsite) August 22, 2019

Il rapper Juicy J ha scritto: "Ti amiamo Miley, tieni duro". E la sorella maggiore della cantante, Brandi: "Sono orgogliosa di te".

L'altro ieri, Liam Hemsworth ha compilato le carte per chiedere il divorzio, cosa che non ci si aspettava così presto.

L'attore avrebbe deciso di sancire la parola fine perché stanco dei gossip su Miley Cyrus e Kaitlynn Carter, scoppiati quando le due erano state fotografate mentre si baciavano in un viaggio in Italia, poco dopo l'annuncio della separazione (e poi sono state viste insieme anche negli Stati Uniti).

Kaitlynn Carter è la ex Brody Jenner, uno dei protagonisti di The Hills: New Beginnings e fratellastro di Kendall e Kylie Jenner. Con la 26enne avrebbero legato sui rispettivi breakup: anche Kaitlynn e Brody si sono da poco lasciati.

