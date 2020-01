Madonna ha un nuovo fidanzato ballerino, di 36 anni più giovane

Si chiama Ahlamalik Williams

Si chiama Ahlamalik Williams, ha 25 anni, fa il ballerino ed è il nuovo fidanzato di Madonna!

Il primo new couple alert era arrivato a metà dicembre, quando erano stati avvistati in teneri atteggiamenti sul balcone della stanza d'albergo della star a Miami, dove si trovavano per uno degli show del "Madame X Tour".

Adesso Ahlamalik ha accompagnato la 61enne - sì, ci sono 36 anni di differenza tra loro - a casa a Londra. Sono stati paparazzati dal The Sun all'aeroporto di Heathrow e con loro c'erano anche alcuni dei figli di Madonna: Lourdes Leon, 23 anni, David, 14 anni e le gemelle di sei anni Stella e Esther.

Miss Ciccone e il fidanzato si conoscono da almeno 5 anni, visto che lui era stato uno dei ballerini del "Rebel Heart tour" del 2015, non è chiaro però quando sia iniziata esattamente la relazione.

Visualizza questo post su Instagram Warriors with a message. Un post condiviso da Ahlamalik Williams (@ahla_malik) in data: 1 Lug 2019 alle ore 9:22 PDT

Intanto i genitori di lui hanno parlato con la stampa, confermando e dando la loro approvazione alla love story. Il padre Drue ha raccontato al The Sun: "Madonna ci ha parlato a lungo di quanto tenga a nostro figlio. Ha detto che è intelligente e molto talentuoso, che è innamoratissima e che non dobbiamo preoccuparci perché si prenderà cura di lui".

"Sappiamo che c'è una grossa differenza di età, 36 anni. Madonna è più vecchia di me di due anni. Ma ho detto a mio figlio che l'amore non ha età quando si tratta di due adulti consenzienti. Gli ho chiesto come si sente e mi ha risposto che non è mai stato così felice".

La madre Laurie ha aggiunto: "Siamo entrambi grandi fan di Madonna, ma ovviamente ci preoccupiamo per lui e non vogliamo che rimanga ferito. Ma credo che Madonna resterà con lui perché ha un grande talento, sia come ballerino ma anche come cantautore".

Ha poi svelato che ci sono già state le presentazioni e che potrebbero esserci grandi piani per il futuro: "L'abbiamo incontrata dopo un concerto ed è stato incredibile. La prima cosa che mi ha detto è stata: 'Lui è stato fantastico, vero?'. Non si sa mai, potrebbero anche sposarsi".

A causa di "dolori indescrivibili", Madonna ha cancellato la parte finale della leg americana del "Madame X Tour". Ora la tournée si sposterà in Europa il 16 gennaio, dove sono in programma numerosi concerti a Lisbona, Londra e Parigi.

ph: getty images