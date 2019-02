Maddie Ziegler ha messo via un bel gruzzolo: ecco a quanto è stimato il patrimonio della ballerina

Resterai stupito

Ogni tanto qualcuno fa i conti in tasca alle star e oggi è toccato a Maddie Ziegler.

Non stiamo parlando solo di qualche lusso svelato - come la super automobile che Sia aveva regalato alla ballerina per il suo 16esimo compleanno - ma proprio di numeri precisi su quanto ammonta il suo patrimonio.

Tieniti forte perché si parla di cifre stellari: te le sveliamo nel video!

A proposito di #Riccanza, sta per arrivare #Riccanza World: il nuovo show bling bling con un cast internazionale da urlo! Sono infatti sei ricchi influencer europei i protagonisti di #Riccanza World, che va in onda dal 19 febbraio ogni martedì alle 22.50 in esclusiva su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV.

ph: getty images