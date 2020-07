Lucy Hale si è definita “più single che mai” ma ha ben in mente le caratteristiche che cerca in un fidanzato

Così ha chiarito i rumors su una possibile relazione

Lucy Hale ha parlato del suo status sentimentale, sembrando voler smentire l'ultimo new couple alert che la riguarda.

Il nome della star di Pretty Little Liars è stato accostato a quello di Colton Underwood, protagonista del reality americano Bachelor. Secondo i tabloid statunitensi, sarebbero stati visti spesso insieme nelle ultime settimane e da qui sono partiti i rumors.

Ma nell'ultima intervista con Entertaiment Tonight, Lucy Hale si è definita "più single che mai": "Ma va bene così - ha aggiunto, spiegando che durante l'isolamento ha imparato a godersi il tempo con sé stessa - Siccome sono stata tutto il tempo da sola e prima odiavo stare da sola, questo periodo mi ha insegnato la prossima persona che frequenterò sarà solo qualcuno che rende la mia vita migliore. Perché sono così felice adesso con la mia routine".

Ha continuato rivelando di essere iscritta "a un sito di incontri, anche se non ho incontrato ancora nessuno perché sono troppo nervosa".

Comunque sa bene che tipo sta cercando e sta tutto nel carattere: "Qualcuno con un certo senso dell'umorismo. Mentre fisicamente non ho un tipo ideale. Cerco qualcuno che ha fiducia in sé stesso e si trova a proprio agio nella sua pelle. Che abbia etica lavorativa, sia guidato dalla passione. Non importa cosa fa, importa se ama cosa fa. Che sia semplicemente un brava persona. Sono cose semplici ma le qualità semplici sono difficili da trovare".

ph: getty images