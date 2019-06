Louis Tomlinson è in Italia: una gita romantica a Portofino con Eleanor Calder

Tra shopping e cappuccini

Se abiti o ti trovi in zona Golfo del Tigullio, tieni gli occhi aperti perché potresti incrociare Louis Tomlinson.

Il cantante è stato avvistato a Portofino in compagnia di Eleanor Calder, con la quale c'era stato un ritorno di fiamma a gennaio 2017.

Lui con un braccio sulle spalle di lei, hanno fatto una passeggiata e si sono fermati a bere un cappuccino all'aperto, ma non prima di essersi concessi una sessione di shopping in una delle boutique della cittadina.

Nelle foto pubblicate dal Daily Mail, si vede il 27enne con un look super casual: polo, jeans e scarpe da ginnastica. La fashion blogger indossava una tuta bianca con pantaloni corti, impreziosita da una cintura tono su tono e dagli occhiali a gatto.

La relazione on/off tra Louis Tomlinson e Eleanor Calder va avanti dagli inizi della carriera di lui, nel 2011.

A marzo 2015 si erano lasciati per poi ritrovarsi due anni dopo, poco dopo la tragica scomparsa della mamma dell'artista, Johannah Deakin. Il cantante ha dedicato alla madre la canzone e il video ufficiale di "Two Of Us" che puoi vedere qui:

ph: getty images