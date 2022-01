Loren Gray: la sua storia da TikTok e Instagram alla carriera da cantante

Scopri di più su una delle star emergenti del momento

Hai sentito parlare di Loren Gray e vorresti saperne di più su di lei? Sei nel posto giusto!

Dal suo vero nome a com'è diventata famosa, dai numeri su TikTok e Instagram alla svolta musicale con le sue canzoni, qui ti raccontiamo tutto sulla sua storia.

Loren Gray - La carta d'identità

Loren Gray - getty images

Il suo nome completo è Loren Gray Beech.

È nata il 19 aprile 2002 a Pottstown, Pennsylvania.

Loren compie quindi 20 anni nel 2022 ed è del segno zodiacale dell'Ariete.

Loren Gray - Le origini

Tutto è iniziato nel 2015, quando Loren Gray si è iscritta all'allora musical.ly, che oggi è conosciuto come TikTok.

All'epoca frequentava le scuole medie, ha riscosso subito un certo successo e si è trasferita a Los Angeles, moltiplicando gli sforzi anche su altre piattaforme social come Instagram.

Loren Gray - I numeri sui social

Il suo account TikTok è @lorengray e attualmente è l'undicesima persona più seguita al mondo su TikTok con 54,3 milioni di follower.

Loren è stata al primo posto delle persone più seguite sulla piattaforma tra marzo 2019 e marzo 2020. Ti ricordiamo che la persona più seguita al momento su TikTok è Charli D'Amelio con 133 milioni di follower.

Il suo profilo Instagram @loren conta 22,3 milioni di follower, mentre sono 3,8 milioni gli iscritti al suo canale YouTube.

Loren Gray - La carriera da cantante

Ha debuttato come cantante ad agosto 2018 con il primo singolo "My Story", dopo aver firmato con l'etichetta Virgin Record. Qualche mese dopo, sono seguiti i brani "Kick You Out" e "Queen".

Nel 2019, è tornata con due nuove canzoni, "Options" e "Lie Like That", realizzate in collaborazione con Captain Cuts (che ha prodotto anche "Queen" e lavora con artisti come Halsey e The Chainsmokers). Poi il suo primo featuring, con Saweetie in "Can't Do It".

"Cake" e "Alone" sono gli ultimi singoli che ha pubblicato sotto la Virgin Records: a inizio 2020 è diventata un'artista indipendente e ha rilasciato la canzone "Piece of Work".

Ha partecipato anche a dei video musicali, come ad esempio "Personal" e "Million Ways" di HRVY del 2017 e "The Man" di Taylor Swift.

ph: getty images