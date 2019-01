Lily Allen è tornata single: finita la relazione di tre anni con il dj Meridian Dan

Ha raccontato come si sta adattando alla nuova vita da single

Intervistata nel podcast "How to Fail", Lily Allen ha svelato di non essere più fidanzata.

La cantante stava da tre anni con il dj Meridian Dan e ha spiegato: "Ho sempre avuto un ragazzo, ma non al momento. Sono single per la prima volta da quando avevo 15 anni".

"È interessante - ha continuato, spiegando come si sta adattando alla nuova vita da single - il fatto che non l'ho ancora chiamato per dirgli 'Hey, vuoi venire qui per un po' di coccole' è un grande risultato per me, perché di solito quando le cose si fanno difficili ho bisogno di qualcuno intorno per condividere i problemi".

"Se li sto affrontando da sola significa che sto crescendo".

Prima di frequentare Meridian Dan, Lily Allen era stata sposata per cinque anni con il ristrutturatore Sam Cooper. Insieme hanno avuto due figlie, Ethel di 6 anni e Marnie di 5.

ph: getty images